Italia Impatto devastante contro un albero | muore bimba di un anno in modo atroce

Ogni volta che la cronaca restituisce notizie come questa, la fragilità della vita appare in tutta la sua crudezza. Un attimo, un imprevisto, e la quotidianità di una famiglia viene sconvolta per sempre. Non bastano le parole per descrivere il dolore che segue a una perdita tanto precoce, che lascia un'intera comunità sgomenta. Le strade, troppo spesso teatro di tragedie, portano con sé non solo il peso delle responsabilità, ma anche quello delle vite spezzate. In questo caso la vittima è una bambina di appena un anno, la cui scomparsa ha commosso profondamente il territorio marchigiano. L'incidente a Recanati e il ricovero.

