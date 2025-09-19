Italia – Fiamme ovunque in casa la morte di Giovanna è atroce | Ci ha provato fino all’ultimo

Il silenzio del mattino è stato squarciato da un’allerta inaspettata. Un’alta colonna di fumo scuro si è levata verso il cielo, annunciando un disastro imminente. All’interno di un palazzo, le fiamme hanno avvolto un appartamento al primo piano, creando un’atmosfera di terrore e angoscia. I vicini hanno guardato impotenti mentre le lingue di fuoco si facevano strada tra le finestre, e il fumo denso ha trasformato un’abitazione in un inferno. Tragico incendio a Milano: donna di 59 anni muore in casa. Una densa colonna di fumo nero e alte fiamme hanno avvolto un appartamento a Milano, segnando il tragico destino di una donna di 59 anni, Giovanna Modugno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

