Italia e Taiwan partner complementari Missione lampo del ministro Lin a Roma

Formiche.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inaugurazione della rinnovata sede dell’Ufficio di rappresentanza di Taipei a Roma, è stata l’occasione per una visita del ministro degli Esteri di Taiwan, Lin Chia-lung, in Italia. Evento raro (rarità legata alle complessità politiche nelle relazioni con Taipei) che ha offerto al capo della diplomazia della Repubblica di Cina l’opportunità di incontrare personalmente alcuni parlamentari italiani. L’iniziativa romana rientra nel tour europeo del capo della diplomazia taiwanese, centrato sulla promozione del programma culturale “Taiwan Culture in Europe 2025”. Durante la cerimonia, Lin ha sottolineato che Taiwan e Italia condividono “i valori di libertà, democrazia e diritti umani” e che intrattengono scambi intensi in diversi settori. 🔗 Leggi su Formiche.net

italia e taiwan partner complementari missione lampo del ministro lin a roma

© Formiche.net - Italia e Taiwan partner complementari. Missione lampo del ministro Lin a Roma

In questa notizia si parla di: italia - taiwan

L’Italia supporti l’identità di Taiwan, dalla politica alla cultura. Parla l’amb. Tsai

Italia e Taiwan partner complementari. Missione lampo del ministro Lin a Roma; Taiwan-Italia: il ministro degli Esteri Lin a Roma per inaugurare la rinnovata sede di rappresentanza.

Pensioni integrative, Italia indietro rispetto a Big Ue/ Fondi complementari frenati da Tfr, cuneo e… - Pensioni integrative, Italia indietro rispetto a Big Ue: ecco come è la situazione in un position paper “The European House - Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Italia Taiwan Partner Complementari