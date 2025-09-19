italia e taiwan partner complementari missione lampo del ministro lin a roma

L’inaugurazione della rinnovata sede dell’Ufficio di rappresentanza di Taipei a Roma, è stata l’occasione per una visita del ministro degli Esteri di Taiwan, Lin Chia-lung, in Italia. Evento raro (rarità legata alle complessità politiche nelle relazioni con Taipei) che ha offerto al capo della diplomazia della Repubblica di Cina l’opportunità di incontrare personalmente alcuni parlamentari italiani. L’iniziativa romana rientra nel tour europeo del capo della diplomazia taiwanese, centrato sulla promozione del programma culturale “Taiwan Culture in Europe 2025”. Durante la cerimonia, Lin ha sottolineato che Taiwan e Italia condividono “i valori di libertà, democrazia e diritti umani” e che intrattengono scambi intensi in diversi settori. 🔗 Leggi su Formiche.net

