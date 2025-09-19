Italia e Taiwan partner complementari Missione lampo del ministro Lin a Roma
L’inaugurazione della rinnovata sede dell’Ufficio di rappresentanza di Taipei a Roma, è stata l’occasione per una visita del ministro degli Esteri di Taiwan, Lin Chia-lung, in Italia. Evento raro (rarità legata alle complessità politiche nelle relazioni con Taipei) che ha offerto al capo della diplomazia della Repubblica di Cina l’opportunità di incontrare personalmente alcuni parlamentari italiani. L’iniziativa romana rientra nel tour europeo del capo della diplomazia taiwanese, centrato sulla promozione del programma culturale “Taiwan Culture in Europe 2025”. Durante la cerimonia, Lin ha sottolineato che Taiwan e Italia condividono “i valori di libertà, democrazia e diritti umani” e che intrattengono scambi intensi in diversi settori. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: italia - taiwan
L’Italia supporti l’identità di Taiwan, dalla politica alla cultura. Parla l’amb. Tsai
? Di ritorno da Taiwan dopo un intenso viaggio-studio insieme alla delegazione del Gruppo interparlamentare di Amicizia Italia–Taiwan. In questi giorni abbiamo incontrato parlamentari e membri del governo di Taipei, partecipando a importanti momenti di c Vai su Facebook
Centinaio ha inoltre ribadito l’importanza di difendere ogni giorno lo status quo nello Stretto di Taiwan, assicurando: “Italia e Parlamento saranno sempre al fianco di Taiwan”. #Taiwan #Italia #LinChialung #Centinaio #TaiwanStrait #Democracy - X Vai su X
