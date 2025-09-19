Italia divisa tra sole e temporali | nuova perturbazione in arrivo lunedì

Roma - Weekend ancora dominato dall’anticiclone africano con clima estivo, ma da lunedì forti piogge e temporali investiranno il Centro-Nord, mentre il Sud resterà soleggiato. Il prossimo fine settimana avrà ancora un volto estivo, con cieli in gran parte sereni e temperature sopra media da Nord a Sud. L’anticiclone africano rimarrà infatti protagonista fino a domenica 21 settembre, garantendo tempo stabile e valori massimi che toccheranno i 32-33°C soprattutto al Centro-Sud. Tuttavia, già dalle ultime ore di domenica cominceranno a manifestarsi i primi segnali di un cambiamento atteso all’inizio della nuova settimana. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Italia divisa tra sole e temporali: nuova perturbazione in arrivo lunedì

