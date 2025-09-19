Istruzione degli adulti 2025 26 | riepilogo scadenze e indicazioni operative
Con la Nota ministeriale n. 15292025 del 9 settembre 2025, sono state definite le disposizioni per il corretto avvio dei percorsi di istruzione degli adulti nell’anno scolastico 20252026. L’USR Sicilia, attraverso un proprio riepilogo operativo, ha messo in evidenza le scadenze e i principali adempimenti che riguardano i CPIA e le istituzioni scolastiche coinvolte. L'articolo Istruzione degli adulti 202526: riepilogo scadenze e indicazioni operative . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CPIA verso l’autonomia: dal 2026 percorsi di istruzione tecnica senza intermediari, ma solo se aderiscono alla filiera. Come cambierà l’offerta formativa per adulti con la nuova sperimentazione ministeriale
Il rapporto dell'Ocse sull'istruzione scatta una fotografia inquietante dell'istruzione nel nostro Paese. Con pochi laureati, umanisti, senza lavoro e malpagati, e adulti incapaci di comprendere un testo appena complesso
CORSO DI LINGUA ITALIANA PER ADULTI STRANIERI Il Comune di Cavenago di Brianza, in collaborazione con il Centro Provinciale per l' Istruzione degli Adulti, organizza anche quest'anno un corso di lingua italiana per adulti. E' già possibile effettuare l'is
Istruzione adulti: iscrizioni entro il 15 ottobre, PFI entro il 18 novembre. CIRCOLARE funzionamento CPIA 2025/26 - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso le indicazioni per l'organizzazione dei Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)
