Istituto Toscanini via Cuneo sarà chiusa al traffico davanti alla scuola
Il Comune di Parma istituisce in via sperimentale una strada scolastica in via Cuneo, davanti all’Istituto Comprensivo Toscanini-Einaudi. A partire dai prossimi giorni, nel tratto compreso tra via Savona e via Pescara sarà vietato il transito dei veicoli dalle ore 7:45 alle ore 16:30. Il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Istituto Toscanini, via Cuneo sarà chiusa al traffico davanti alla scuola; Un’interrogazione di Civiltà Parmigiana per tenere fede agli accordi con l’Istituto Comprensivo Toscanini; 20 marzo: presentazione del volume “Da geranio a educatore”.