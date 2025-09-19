Istituto Toscanini via Cuneo sarà chiusa al traffico davanti alla scuola

Il Comune di Parma istituisce in via sperimentale una strada scolastica in via Cuneo, davanti all’Istituto Comprensivo Toscanini-Einaudi. A partire dai prossimi giorni, nel tratto compreso tra via Savona e via Pescara sarà vietato il transito dei veicoli dalle ore 7:45 alle ore 16:30. Il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

