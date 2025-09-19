Istigazione all' odio razziale Fedez denunciato per la canzone della vergogna su Sinner
Nuova tegola per Fedez. Dopo le polemiche di questi giorni per la frase (infelice) su Jannik Sinner, che nel testo del suo nuovo singolo il rapper definisce un “purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler”, arriva anche l'esposto in procura per istigazione all'odio razziale. L'istanza è stata presentata dal consigliere comunale di Bolzano, Giuseppe Martucci (Fratelli d'Italia), che ha deciso di portare all'attenzione dell'autorità il discusso e controverso passaggio del brano. L'esposto L'esposto si fonda sull'articolo 604-bis del Codice Penale, che sanziona la propaganda e l'istigazione all'odio razziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: istigazione - odio
