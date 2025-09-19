Istigazione all' odio razziale Esposto contro Fedez per la frase choc su Sinner | cosa rischia

Dopo aver infuocato il dibattito social nel giro di poche ore, le barre della nuova canzone di Fedez potrebbero essere affidate alla giustizia. Nello specifico, a far discutere è stato il passaggio su Jannik Sinner, a cui il rapper ha dedicato una similitudine esagerata con il Führer: " L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler ". E ora c'è chi ha deciso di seguire le vie legali. Giuseppe Martucci, consigliere comunale di Bolzano in quota Fratelli d'Italia, si è rivolto alla Procura della Repubblica. L'esponente di FdI ha presentato un esposto formale per la frase ritenuta gravemente offensiva nei confronti del tennista altoatesino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

