Israeliani protestano alla frontiera con Gaza | basta guerra
Gaza (frontiera nord), 19 set. (askanews) - "Non capisco come potrei restare a casa mentre il mio Paese sta uccidendo così tante persone, sta facendo morire di fame così tante persone, e non c'è nient'altro che possiamo fare se non stare qui in solidarietà con il popolo di Gaza che sta morendo in massa a causa del genocidio israeliano". Lo dice uno dei manifestanti israeliani che partecipano a una protesta organizzata da attivisti di sinistra al confine con la Striscia di Gaza. "Siamo venuti qui per chiedere quattro cose: fermare questo genocidio, rompere l'assedio, boicottare Israele e liberare la Palestina", dice un'altra attivista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
