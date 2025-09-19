Israele tra gli avvertimenti dell’esercito e cittadini pro Stato Palestinese
L’esercito di Israele ha avvertito che continuerà ad usare ‘una forza senza precedenti’ a Gaza City, dove sta conducendo una massiccia offensiva ‘contro Hamas e altre organizzazioni terroristiche’. L’IDF ha invitato di nuovo la popolazione ad evacuare verso il sud. Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi oggi negli attacchi israeliani sulla Striscia, secondo quanto riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera. Israele, 9000 cittadini firmano per il riconoscimento delle Stato Palestinese. Se l’esercito continua inesorabilmente la sua energica avanzata, la popolazione israeliana sembra divisa sulla questione palestinese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: israele - avvertimenti
Nazioni Unite: le violenze sessuali nelle zone di guerra sono aumentate del 25% nell’ultimo anno. Avvertimenti per Israele e Russia
Onu: le violenze sessuali nelle zone di guerra sono aumentate del 25% nell’ultimo anno. Avvertimenti per Israele e Russia
Israele è uno dei 9 Stati al mondo che possiede armi nucleari. Lo stato ebraico non ha mai confermato né smentito questa tesi, ma gli esperti sono concordi nel ritenere che possieda un arsenale atomico non indifferente. La questione è tornata ad essere attua Vai su Facebook
Israele, raid in Qatar: bombe sul negoziato - La Stampa - X Vai su X
Israele: migliaia di cittadini abbandonano il Paese a causa delle politiche "fasciste" del governo - Diverse migliaia di cittadini israeliani hanno venduto le loro proprietà prima di trasferirsi in Grecia, Cipro e Portogallo. Da it.euronews.com
Israele tratta con 5 paesi per l'accoglienza dei palestinesi - per il potenziale reinsediamento dei palestinesi dalla Striscia di Gaza, secondo quanto riporta Channel 12 ... Scrive ansa.it