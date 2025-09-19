Israele tra gli avvertimenti dell’esercito e cittadini pro Stato Palestinese

L’esercito di Israele ha avvertito che continuerà ad usare ‘una forza senza precedenti’ a Gaza City, dove sta conducendo una massiccia offensiva ‘contro Hamas e altre organizzazioni terroristiche’. L’IDF ha invitato di nuovo la popolazione ad evacuare verso il sud. Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi oggi negli attacchi israeliani sulla Striscia, secondo quanto riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera.   Israele, 9000 cittadini firmano per il riconoscimento delle Stato Palestinese. Se l’esercito continua inesorabilmente la sua energica avanzata, la popolazione israeliana sembra divisa sulla questione palestinese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

