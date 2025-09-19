Israele revoca visti per entrare nel Paese a deputati Avs Fratoianni | Persone sgradite siamo stati in Cisgiordania Tajani | Tel Aviv chiarisca

Revocati i permessi di ingresso ai parlamentari italiani che avevano visitato la Cisgiordania: un altro caso di restrizione per chi denuncia le operazioni militari a Gaza Bufera sulla politica italiana e la diplomazia con Israele: lo Stato ebraico ha infatti revocato i visti di alcuni deputat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele revoca visti per entrare nel Paese a deputati Avs, Fratoianni: "Persone sgradite, siamo stati in Cisgiordania", Tajani: "Tel Aviv chiarisca"

Guerra a Gaza, Bonelli (Avs): "Il Governo non revoca accordo militare con Israele, è complicità"

Accordo di associazione Ue-Israele, nessuna revoca o sospensione e le lobby pro-Tel Aviv si sono già mosse per prevenire lo scenario

Israele revoca i visti degli inviati australiani presso l'Autorità Nazionale Palestinese

