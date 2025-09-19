Israele revoca i visti di Bonelli e Fratoianni | vietato vedere cosa succede in Cisgiordania

Non bastano i tentativi di silenziare la stampa. Israele vuole impedire a chiunque di vedere cosa sta avvenendo nella Striscia e in Cisgiordania. E la conferma è arrivata ieri, con la decisione di revocare i visti a tutta la delegazione dei parlamentari di Avs che ad aprile è stata in Cisgiordania. La delegazione è composta non solo dai due leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ma anche da Peppe De Cristofaro, Marco Grimaldi e Franco Mari. Con loro anche Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo e presidente di AssopacePalestina. Israele revoca i visti alla delegazione di Avs, il governo non reagisce. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

