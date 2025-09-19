Israele Ong CyberWell accusata di rimuovere tramite bot automatici sui social contenuti antisemiti per censurare gli orrori di Gaza

CyberWell dichiara di aiutare i social a rimuovere l’antisemitismo online, ma critici avvertono: chi decide cosa è discorso legittimo e cosa “odio”? Il rischio è che la censura colpisca soprattutto chi denuncia Gaza CyberWell è, sulla carta, un'organizzazione non governativa israeliana. Nonos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, "Ong" CyberWell accusata di rimuovere tramite "bot automatici" sui social "contenuti antisemiti" per "censurare gli orrori di Gaza"

In questa notizia si parla di: israele - cyberwell

