Israele minaccia l’uso di una forza senza precedenti a Gaza City | 480 mila palestinesi in fuga
L’esercito israeliano sta intensificato l’invasione di Gaza City, costringendo centinaia di migliaia di residenti a spostarsi verso il Sud della Striscia, che secondo le organizzazioni umanitarie è in gran parte distrutto. L’esercito ha annunciato l’impiego di una « forza senza precedenti », chiudendo la Salah al-Din Road e indicando come unica via di fuga percorribile al-Rashid Street. Secondo Israele, finora circa 480 mila palestinesi hanno lasciato la città, dove prima dell’offensiva viveva circa un milione di persone. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato, la distribuzione degli aiuti e il rilascio degli ostaggi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
