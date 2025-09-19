Israele madri soldati Idf e ostaggi si incatenano davanti a casa di Netanyahu | Stop a guerra avete condannato nostri figli a morte - VIDEO

A Gerusalemme cresce la protesta: madri di soldati e ostaggi si incatenano contro Netanyahu, mentre a Gaza il bilancio delle vittime palestinesi supera i 65 mila Altra giornata di proteste da parte della popolazione civile in Israele. La madri di molti soldati dell'Idf e degli ostaggi di Hama. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, madri soldati Idf e ostaggi si incatenano davanti a casa di Netanyahu: "Stop a guerra, avete condannato nostri figli a morte" - VIDEO

Israele e Palestina, l’abbraccio delle madri al Meeting di Rimini: “Riconoscere l’umanità dell’altro spinge al cambiamento”

L'esercito di Israele è entrato a Gaza City. Onu: in atto un genocidio; Gaza, ancora due soldati uccisi. E sul lungomare di Tel Aviv 893 sedie raccontano il peso di questa guerra; Spagna: convocato l'incaricato d'affari di Israele a Madrid - Il ministero degli Esteri spagnolo ha convocato l'incaricato d'affari di Israele a Madrid. In una nota l'ambasciata aveva accusato la Spagna di aver intrapreso una crociata anti Israele.

Due soldati Idf uccisi, chiuso valico Allenby - Dopo l'uccisione di due soldati delle Idf al valico di Allenby tra Giordania e Cisgiordania, le autorità israeliane lo hanno chiuso fino a nuovo avviso. Da rainews.it

Israele, drone si schianta contro un hotel a Eilat. Idf, quattro soldati uccisi da un ordigno a Rafah - L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. Scrive ilmessaggero.it