Israele espande le operazioni | Useremo una forza mai vista Metà della popolazione via da Gaza City

Israele «espande le sue attività a Gaza City», dove da martedì è in corso una massiccia offensiva con l’obiettivo dichiarato di chiudere i conti con Hamas e riportare a casa gli ostaggi ancora in prigionia. «Useremo una forza senza precedenti», ha avvertito sui social il portavoce militare in lingua araba, il colonnello Avichay Adraee, invitando di nuovo i palestinesi a lasciare la città. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele espande le operazioni: "Useremo una forza mai vista". Metà della popolazione via da Gaza City

In questa notizia si parla di: israele - espande

Compagnia che gestisce l’acqua in Israele si espande in Argentina. Ma è accusata di assetare i palestinesi

Israele espande le operazioni nel centro di Gaza, denuncia dell'Onu

PRESIDIO A ROMA CONTINUA IL GENOCIDIO FERMIAMO ISRAELE Israele, violando il cessate il fuoco e bombardando a tappeto tutta la Striscia di Gaza, ha ucciso oltre 500 palestinesi in meno di 24 ore nella Striscia di Gaza, continuando il genocidio, il tutt Vai su Facebook

Dal 2002 è in costruzione e continuo ampliamento un muro che separa la Cisgiordania da Israele. Attualmente si estende per 730 km. Al di là del muro, tra Betlemme e Hebron è nato un coro, grazie a Michele Cantoni e Matilde Vittu. Lo speciale su @RaiPlay - X Vai su X

Israele espande le operazioni: Useremo una forza mai vista. Metà della popolazione via da.

Israele espande le operazioni: "Useremo una forza mai vista". Metà della popolazione via da Gaza City - Israele «espande le sue attività a Gaza City», dove da martedì è in corso una massiccia offensiva con l’obiettivo dichiarato di chiudere i conti con ... Riporta gazzettadelsud.it

Israele, stiamo aumentando operazioni dentro la Striscia - Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui durante la notte "sono stati uccise dozzine di ... Secondo quotidiano.net