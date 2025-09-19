Israele espande le operazioni | Useremo una forza mai vista Metà della popolazione via da Gaza City

Israele «espande le sue attività a Gaza City», dove da martedì è in corso una massiccia offensiva con l’obiettivo dichiarato di chiudere i conti con Hamas e riportare a casa gli ostaggi ancora in prigionia. «Useremo una forza senza precedenti», ha avvertito sui social il portavoce militare in lingua araba, il colonnello Avichay Adraee, invitando di nuovo i palestinesi a lasciare la città. 🔗 Leggi su Feedpress.me

