Israele esclusa dal Ttg la ministra Santanché | Rimini ha sbagliato il turismo è un ponte di pace
Non mancano le reazioni, dopo la decisione di Rimini di chiudere le porte della fiera del turismo a Israele. Nella giornata di giovedì (18 settembre) prima era giunta la lettera rivolta a Ieg firmata dal sindaco Sadegholvaad e dal presidente de Pascale in cui si sottolineava come “inopportuna” la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: israele - esclusa
Israele esclusa dalla Fiera del Levante di Bari
"Israele esclusa dalla Fiera del Levante": l'ultimo sfregio
Bari, Israele esclusa dalla Fiera del Levante: «Scelta etica e politica». L’annuncio dopo l’appello del sindaco
Israele esclusa dalla Fiera del turismo di Rimini. Santanché: "Sono sorpresa" - X Vai su X
Italia-Israele non si deve giocare: firma su www.possibile.com/unafirmaper. Le parole del Presidente UEFA Ceferin sui motivi per cui Israele non viene esclusa dalle competizioni internazionali confermano quello che già sapevamo: su Gaza e il genocidio mes - facebook.com Vai su Facebook
Israele escluso dalla Fiera del turismo a Rimini, l'ambasciatore Peled: Ideologia politica; Rimini, Israele esclusa dalla fiera del turismo Ttg dopo la richiesta del sindaco Sadegholvaad e del governatore de Pascale; Israele esclusa dalla Fiera del turismo di Rimini. Santanché: Sono sorpresa.
Israele esclusa dalla Fiera del turismo di Rimini. Santanché: "Sono sorpresa" - Romagna avevano definito "la presenza di Israele alla fiera del turismo di Rimini ... Secondo huffingtonpost.it
Israele escluso dalla Fiera del turismo a Rimini, l'ambasciatore Peled: "Ideologia politica" - La decisione di Ieg dopo l'appello di De Pascale e Sadegholvaad. Segnala rainews.it