Israele continua a bombardare Gaza City

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaza City, 18 set. (askanews) - Palestinesi feriti vengono portai all'ospedale al-Shifa di Gaza City mentre gli aerei e i carri armati israeliani continuano a bombardare la città principale della Striscia in quella che il governo Netanyahu considera l'offensiva definitiva contro Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

israele continua a bombardare gaza city

© Quotidiano.net - Israele continua a bombardare Gaza City

In questa notizia si parla di: israele - continua

Meloni chiama Netanyahu, ma Israele dice no al cessate il fuoco: intanto a Gaza si continua a morire

Gaza: il business degli "aiuti umanitari" divide e affama i palestinesi attraverso militarizzazione di GHF da parte di Israele, che continua a arricchirsi

"Continua espansione illegale di Israele in Cisgiordania meridionale e centrale", in programma costruzione di altri 2340 alloggi per coloni ebrei

Israele bombarda Gaza City mentre l’inchiesta dell’ONU lo accusa di “genocidio”; Israele continua a bombardare Gaza City; Video.

israele continua bombardare gazaCentinaia di migliaia fuggono dalla città di Gaza mentre Israele inizia l’invasione di terra per occuparla tra pesanti bombardamenti - Centinaia di migliaia di palestinesi, la maggior parte dei quali già sfollati con la forza, sono fuggiti dalla città di Gaza verso il ... Lo riporta infopal.it

israele continua bombardare gazaIsraele continua a bombardare Gaza City - Shifa di Gaza City mentre gli aerei e i carri armati israeliani continuano a bombardare la città principale della Stri ... Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Continua Bombardare Gaza