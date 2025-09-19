Israele a Gerusalemme i funerali di uno dei due soldati uccisi al valico con la Giordania

Lapresse.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) A Gerusalemme i funerali di uno dei due soldati israeliani uccisi giovedì da un’autista giordano, impegnato nel trasporto di aiuti umanitari destinati a Gaza, che ha aperto il fuoco al valico di frontiera Allenby gestito da Israele nella Cisgiordania occupata. Il tenente colonnello Yitzhak Harosh, 68 anni, prestava servizio come soldato di riserva. L’attentatore è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

israele a gerusalemme i funerali di uno dei due soldati uccisi al valico con la giordania

© Lapresse.it - Israele, a Gerusalemme i funerali di uno dei due soldati uccisi al valico con la Giordania

In questa notizia si parla di: israele - gerusalemme

Missile dallo Yemen verso Israele, intercettato in volo: sirene d’allarme anche a Gerusalemme

87% di Gerusalemme Est occupata da Israele, al via demolizioni e pulizia etnica dei palestinesi per costruire nuovi insediamenti - VIDEO

Israele, Netanyahu invita il Papa a Gerusalemme

Israele, a Gerusalemme i funerali di uno dei due soldati uccisi al valico con la Giordania; Attivista Odeh Adalin ucciso: funerali interrotti. GB: ”A settembre riconosceremo la Palestina - L'ONU risponde a Israele: La conferenza su Gaza non è un circo; Edizione del 21 agosto 2025.

Israele, a Gerusalemme i funerali di uno dei due soldati uccisi al valico con la Giordania - (LaPresse) A Gerusalemme i funerali di uno dei due soldati israeliani uccisi giovedì da un'autista giordano, impegnato nel trasporto di ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Attentato terroristico a Gerusalemme, due assalitori salgono su un bus e aprono il fuoco: ci sono morti e feriti - I terroristi avrebbero fatto uso di un mitra artigianale, prodotto in officine illegali in Cisgiordania e già impiegato in numerosi attacchi palestinesi in passato ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Gerusalemme Funerali Due