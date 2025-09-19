Isak potrebbe avviare Derby dice che lo slot

2025-09-19 13:25:00 Il web non parla d’altro: Il manager del Liverpool, Arne Slot, prenderà una decisione in ritardo sul fatto che la firma record di Alexander Isak possa iniziare il derby del Merseyside contro Everton. L’attaccante da £ 125 milioni ha fatto il suo debutto in Reds a metà settimana e ha giocato circa un’ora dalla vittoria della Champions League sull’Atletico Madrid. L’attaccante sta trovando piena forma fisica dopo la sua prolungata mossa da Newcastle e potrebbe non essere rischiato nel calcio d’inizio del pranzo. Slot ha detto: “Non credo di dire molto ai media il giorno prima di una partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com