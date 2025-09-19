Isak potrebbe avviare Derby dice che lo slot
2025-09-19 13:25:00 Il web non parla d’altro: Il manager del Liverpool, Arne Slot, prenderà una decisione in ritardo sul fatto che la firma record di Alexander Isak possa iniziare il derby del Merseyside contro Everton. L’attaccante da £ 125 milioni ha fatto il suo debutto in Reds a metà settimana e ha giocato circa un’ora dalla vittoria della Champions League sull’Atletico Madrid. L’attaccante sta trovando piena forma fisica dopo la sua prolungata mossa da Newcastle e potrebbe non essere rischiato nel calcio d’inizio del pranzo. Slot ha detto: “Non credo di dire molto ai media il giorno prima di una partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Isak e quelli come lui: non hanno mercato perché costano troppo. Il Nyt: “In Italia solo il Napoli potrebbe permetterselo”
Alexander Isak potrebbe suonare di nuovo per Newcastle se non si unisce a Liverpool
Woltemade ci ha messo meno di mezz’ora per segnare il gol al debutto con il Newcastle. Non fa dimenticare subito Isak, ma potrebbe ritagliarsi uno spazio importante in questa Premier - X Vai su X
Il NewCastle, che sta lavorando ad un eventuale attaccante per il dopo Isak, sembra non essere interessata a Dusan Vlahovic. Più passano i giorni e più l’operazione potrebbe avere dei vantaggi del Milan. Allegri continua a sperarci. Il mercato terminerà tra q Vai su Facebook