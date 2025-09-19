Irruzione in pista nell’aeroporto in Italia panico e paura | interviene la polizia
– Una mattinata di settembre apparentemente normale si è trasformata in pochi minuti in una scena di tensione all’ aeroporto di Milano Linate. Un uomo ha fatto irruzione sulla pista dello scalo, seminando sconcerto tra gli operatori e facendo scattare immediatamente gli allarmi di sicurezza. Era da poco passata la metà della mattinata, venerdì 19 settembre, quando l’intruso è riuscito a entrare dal fondo della pista, un’area normalmente sorvegliata e interdetta a chiunque non abbia autorizzazioni specifiche. Nonostante l’intrusione, l’allerta è stata rapida ed efficace: il personale di sorveglianza ha individuato l’uomo e lo ha bloccato prima che potesse avvicinarsi alle zone più sensibili dello scalo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: irruzione - pista
