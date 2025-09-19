Irruzione in piena notte nel bowling. I ladri arraffano il fondo cassa.

VIGEVANO (Pavia) Non erano interessati a fare strike i ladri entrati di notte al Bowling Vigevano. E si sono accontentati di un magro bottino, circa 200 euro in contanti lasciati come fondo cassa. Il furto è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e ieri, dopo l’orario di chiusura, all’1.30 nei giorni feriali. Gli ignoti malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e si sono così introdotti nel Young Club, in viale dell’Artigianato a Vigevano, tratto della circonvallazione a Est, all’angolo di via Aguzzafame. L’unica struttura presente nella città ducale con piste da bowling, 11, dotata anche di biliardi e carambole, tavoli da ping-pong, videogiochi e slot machine, oltre al bar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

