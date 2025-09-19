IrpiniAvventura il calendario delle iniziative di ottobre 2025
L’associazione IrpiniAvventura – Mountain Experience ha pubblicato il calendario delle attività previste per il mese di ottobre 2025. Gli appuntamenti, distribuiti tra borghi, vigneti, aree naturali e siti culturali della provincia di Avellino, comprendono escursioni, percorsi sensoriali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: irpiniavventura - calendario
Settembre all’insegna della natura, della storia e della magia! Il calendario delle nostre attività di settembre è pronto, e siamo emozionati di condividerlo con voi. Preparatevi a vivere esperienze uniche tra sentieri, storia e cieli stellati. IL CALENDARIO DI - facebook.com Vai su Facebook
Superlega, svelato il calendario. Si comincia il 19 ottobre - Questa la prima giornata, in calendario domenica 19 ottobre alle ore 18: Cucine Lube Civitanova- Secondo rainews.it