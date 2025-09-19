Irpef allo studio il taglio fino a 60mila euro

Il mantra è ormai chiaro: taglio dell’Irpef,   che significa dar sollievo al ceto medio perché recuperi una boccata d’ossigeno e un po’ di capacità di spesa, magari spingendosi fino ai redditi fino a 60mila euro. Un fisco ‘amico’, che non è certo quello che ‘spia’ nei conti correnti dei cittadini: l’ipotesi – formulata dalla commissione per il riordino della riscossione in capo al Mef e dunque al vaglio del Tesoro – di consentire all’agenzia delle entrate di accedere ai conti correnti bancari per agevolare i pignoramenti viene immediatamente stoppata dal titolare Giancarlo Giorgetti: “È una vecchia proposta che rimarrà una proposta, a me non è ancora arrivata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

