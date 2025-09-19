Iron Beam così Israele cerca il vantaggio economico nelle dinamiche belliche

Israele potrebbe essere pronta a schierare Iron Beam, un meccanismo di difesa laser ad alta energia che segna un’evoluzione nel campo della tecnologia militare. Sviluppato da Rafael Advanced Defense Systems, questo sistema è progettato per intercettare e neutralizzare una vasta gamma di minacce aeree a corto raggio, come droni, razzi e proiettili di mortaio. La sua prossima entrata in servizio rappresenta una tappa importante nel passaggio dalle tradizionali armi cinetiche a quelle a energia diretta, un percorso che anche altre nazioni, tra cui Stati Uniti ed Europa, stanno esplorando con propri progetti. 🔗 Leggi su Formiche.net

Tutto su Iron Beam, il sistema laser che Israele schiererà entro la fine dell’anno - Entro la fine dell'anno Israele schiererà Iron Beam, nuovo sistema laser antiaereo progettato per essere integrato con il sistema Iron Dome. startmag.it scrive

