Israele potrebbe essere pronta a schierare Iron Beam, un meccanismo di difesa laser ad alta energia che segna un’evoluzione nel campo della tecnologia militare. Sviluppato da Rafael Advanced Defense Systems, questo sistema è progettato per intercettare e neutralizzare una vasta gamma di minacce aeree a corto raggio, come droni, razzi e proiettili di mortaio. La sua prossima entrata in servizio rappresenta una tappa importante nel passaggio dalle tradizionali armi cinetiche a quelle a energia diretta, un percorso che anche altre nazioni, tra cui Stati Uniti ed Europa, stanno esplorando con propri progetti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iron Beam, così Israele cerca il vantaggio economico nelle dinamiche belliche