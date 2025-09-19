IRC – Il Rally Valli della Carnia sempre più internazionale

Non solo Andreas Mikkelsen: nell’ultimo appuntamento dell’International Rally Cup saranno dieci le nazioni rappresentate, dall’Austria alla Svezia. In attesa della chiusura delle iscrizioni, Carnia Pistons può già contare su un evento senza confini. Alla 23:59 di oggi chiudono le iscrizioni all’11° Rally Valli della Carnia. Non c’è il rischio che qualche vettura si trasformi in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Sabato 27 settembre ad Ampezzo (UD) esplode l'energia femminile al 11° Rally Valli della Carnia! Sul palco dA Radio WOW troverete tutta la carica di #SofiaCibotto e #FrancescaToffanin

