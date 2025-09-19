Iracheno rinuncia alla protezione sussidiaria a Trieste e devasta alcune auto trasferito al CPR di Milano
Danneggia le auto parcheggiate in centro: 29enne rinuncia alla protezione internazionale e viene espulso.
