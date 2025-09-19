iPhone Air che resistenza! Ecco quali prove ha superato

Sono apparsi alcuni test estremi che mettono sotto stress il sottilissimo melafonino appena presentato. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - iPhone Air, che resistenza! Ecco quali prove ha superato

In questa notizia si parla di: iphone - resistenza

Resistenza iPhone Air, anche Apple ha provato a distruggerlo http://dlvr.it/TN8817 - X Vai su X

Apple iPhone 17 256 GB, Display 6,3" con ProMotion, Chip A19, Fotocamera Frontale Center Stage, Resistenza ai Graffi, Batteria un Giorno Intero, Nero Scopri un mondo di emozioni e connessioni, con un display luminoso e brillante, una fotocamera frontal Vai su Facebook

Quanto è resistente iPhone Air? Molto, dicono le prove; iPhone Air: sorprendentemente resistente nei primi test; iPhone Air si piega? Ecco il test estremo.

Resistenza iPhone Air, anche Apple ha provato a distruggerlo - In questo caso siamo di fronte alla prova che i nuovi iPhone (inclusi gli iPhone 17 Pro) hanno una superficie che resiste agli strofinamenti accidentali come quelli che subisce in una tasca dal ... Si legge su macitynet.it

iPhone 17 Air, la prova dal vivo, si piega ma non si spezza - Lo slogan riadattato si adegua molto bene ad iPhone 17 Air, l’ultrasottile annunciato da Apple questa ... Segnala macitynet.it