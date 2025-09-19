Ipercorpo si fa Sagra | il ricco programma di domenica
Il 21 settembre, domenica conclusiva, “Ipercorpo::Agorà” si fa sagra, parola antica che richiama a una festa, in origine allestita come momento di ringraziamento dopo il raccolto. Una giornata per chiudere in bellezza, ritrovarsi, condividere, scoprire. Un programma che parte al mattino con un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: ipercorpo - sagra
[IPERCORPO 2025 :: SAGRA] Nella domenica conclusiva IPERCORPO :: Agorà si fa Sagra, parola antica che richiama a una festa allegra e caotica, in origine allestita come momento di ringraziamento dopo il raccolto. SAGRA è un insieme di incursioni per rit Vai su Facebook
Ipercorpo si fa Sagra: il ricco programma di domenica.