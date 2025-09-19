IP venduta al gruppo azero Socar | operazione da 2,5 miliardi di euro
Il presidente Ugo Brachetti Peretti in una lettera inviata ai quasi 1.600 dipendenti: "Dopo oltre 90 anni al timone, siamo orgogliosi di lasciare ai futuri azionisti una solida eredità fatta di competenze e professionalità". Secondo indiscrezioni, il valore di questa operazione si aggirerebbe intorno ai 2,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
