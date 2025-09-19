Io vivo Como la card dei residenti per riconquistare la città | la proposta di Nova Como

Una card nominativa, fisica o digitale, per dare priorità e agevolazioni a chi a Como ci vive davvero. Si chiama “Io vivo Como” l’idea lanciata dall’associazione culturale Nova Como: un circuito cittadino di servizi dedicati ai residenti, pensato per restituire equilibrio tra la pressione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: vivo - como

Nasce a Como Il Sentiero del miele, un pomeriggio tra natura, sapori locali, artigianato, laboratori e musica dal vivo

Surfista disperso nel Lago di Como, trovato vivo dopo ore di ricerche

Lake Arena: a settembre la musica dal vivo torna sul Lago di Como

Entra ormai nel vivo la settimana corta del Genoa direzione Bologna. I rossoblù, reduci dalla prova intensa e caparbia di Como, preparano la sfida a Vincenzo Italiano. Ecco le ultime da Pegli. Ne parliamo qui! - X Vai su X

Entra ormai nel vivo la settimana corta del Genoa direzione Bologna. I rossoblù, reduci dalla prova intensa e caparbia di Como, preparano la sfida a Vincenzo Italiano. Ecco le ultime da Pegli. Ne parliamo qui! Vai su Facebook

“Io vivo Como”, la card dei residenti per riconquistare la città: la proposta di Nova Como; Contro i rincari e i disagi generati dal turismo, la proposta: una card con sconti e agevolazioni per i residenti; Aiuti e sconti per parcheggi, negozi, ristoranti: 'Io vivo Como' idea per salvare i residenti dall'overtourism.

“Io vivo Como”, la card dei residenti per riconquistare la città: la proposta di Nova Como - Una card nominativa, fisica o digitale, per dare priorità e agevolazioni a chi a Como ci vive davvero. Secondo quicomo.it

Aiuti e sconti per parcheggi, negozi, ristoranti: ‘Io vivo Como’ idea per salvare i residenti dall’overtourism - L’associazione Nova Como propone l’avvio di un tavolo di lavoro volto sulla proposta “Io vivo Como”, un circuito cittadino di “servizi e agevolazioni dedicato ai residenti che contribuisca a rendere C ... Segnala comozero.it