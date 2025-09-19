Io mio padre e la signora

Buongiorno Valeria, ti scrivo perché leggo spesso la tua rubrica che mi dà sempre spunti interessanti e vorrei sottoporti una questione da cui non riesco a smarcarmi. Infanzia felice, figlia unica, circondata dall’affetto di nonni e genitori. Poi quando avevo 17 anni i miei divorziano. Mio padre è andato via di casa per stare con un’altra donna (la sua segretaria.). All’inizio rapporti molto difficili tra me e questa “signora”, lei molto gelosa, possessiva e mio padre non in grado di metterla al suo posto. Cresco con il meraviglioso esempio di mia madre che mi insegna a non piangersi addosso. Ora ho 37 anni, un compagno, due figli e rapporti con mio padre mantenuti con grande sforzo a causa della “signora”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

