Io mio padre e la signora

Buongiorno Valeria, ti scrivo perché leggo spesso la tua rubrica che mi dà sempre spunti interessanti e vorrei sottoporti una questione da cui non riesco a smarcarmi. Infanzia felice, figlia unica, circondata dall’affetto di nonni e genitori. Poi quando avevo 17 anni i miei divorziano. Mio padre è andato via di casa per stare con un’altra donna (la sua segretaria.). All’inizio rapporti molto difficili tra me e questa “signora”, lei molto gelosa, possessiva e mio padre non in grado di metterla al suo posto. Cresco con il meraviglioso esempio di mia madre che mi insegna a non piangersi addosso. Ora ho 37 anni, un compagno, due figli e rapporti con mio padre mantenuti con grande sforzo a causa della “signora”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Io, mio padre e la "signora"

In questa notizia si parla di: padre - signora

È tornata alla Casa del Padre la Signora Li Puma Lucia vedova Gulino di Salinella, la Celebrazione Esequiale sarà Mercoledì 17 settembre alle ore 15.30 in Chiesa Madre. Ricordo che in seguito alle ultime disposizioni Diocesane sono Vietate in Chiesa: le e - facebook.com Vai su Facebook

Carmela, la “signora coi fiori gialli”: ogni giorno al Gemelli per il Papa, oggi mi ha vista; Andrea Occhipinti: «Mio padre mi colpì con uno specchio: dove vai coi tuoi amici froci?. Sequestrato da una donna, schiaffeggiato da...; Il giallo della badante ‘fantasma’. “Mio padre stava bene, non è stata morte naturale. Ora la verità”.

Io, mio padre e la "signora" - E mi dispiace moltissimo perché trovo intollerabile che qualcuno si frapponga tra genitori e figli. ilgiornale.it scrive

In Pronto soccorso da giorni, l’appello della figlia: “Mio padre in condizioni umanamente intollerabili” - Un appello disperato quello che la signora Pina rivolge a Luigino Ciarlo, sindaco di Morcone, per cercare di migliorare le condizioni in cui si trova il padre all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Come scrive ilsannioquotidiano.it