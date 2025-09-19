Io minacciato e diffamato temo per la mia famiglia

Padovaoggi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per qualche mese ha provato a fare finta di nulla, sperando che la persona che lo sta bersagliando di insulti e minacce alla fine rientrasse nei ranghi. Quando ha capito che la situazione poteva precipitare da un momento all'altro, il sindaco di Borgo Veneto Michele Sigolotto ha deciso di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: minacciato - diffamato

«Io minacciato e diffamato, temo per la mia famiglia»

