Io imbarcato sulla Flotilla | vi racconto il viaggio verso Gaza

"Dopo i raid da due notti dormo davanti a uno dei cancelli dell'ospedale di Gaza e non ho un posto nel sud della Striscia, la connessione Internet è pessima, cercherò di trovare un posto adatto per la videochiamata, se resterò in vita fino a domani". È uno dei messaggi che ci ha inviato un medico.