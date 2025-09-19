Io imbarcato sulla Flotilla | vi racconto il viaggio verso Gaza
“Dopo i raid da due notti dormo davanti a uno dei cancelli dell’ospedale di Gaza e non ho un posto nel sud della Striscia, la connessione Internet è pessima, cercherò di trovare un posto adatto per la videochiamata, se resterò in vita fino a domani”. È uno dei messaggi che ci ha inviato un medico. 🔗 Leggi su Today.it
Voglio mandare un pensiero e un grande abbraccio al nostro @CroattiMarco: oggi compie gli anni lontano dai suoi affetti più cari. È imbarcato da giorni con tanti altri nostri concittadini per partecipare all'iniziativa della Global Sumud Flotilla. Gli siamo tutti vicin
Io imbarcato sulla Flotilla: vi racconto il viaggio verso Gaza; La musicista, il padre che l’ha promesso alla figlia, l’86enne: le storie di chi parte con la Flotilla; Siamo partiti con la Global Sumud Flotilla: ora navighiamo verso Gaza.
La musicista, il padre che l’ha promesso alla figlia, l’86enne: le storie di chi parte con la Flotilla - Ho chiacchierato con le persone che poi si sarebbero imbarcate sulle barche della Global Sumud Flotilla. fanpage.it scrive
Flotilla, la giornalista cacciata dalla missione: "Basta raccontare verità scomode" - Sarebbe la storia di Francesca Del Vecchio, giornalista del quotidiano ... Lo riporta iltempo.it