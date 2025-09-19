Io e Gerry Scotti… La verità Samira Lui cosa succede davvero a La Ruota della fortuna

Gerry Scotti ha voluto togliere ogni dubbio su cosa renda così amata la sua compagna d’avventura a La ruota della fortuna. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il conduttore ha speso parole di grande stima per Samira Lui, sottolineando come il suo successo non sia soltanto frutto della bellezza. “Samira funziona non solo perché è uno splendore di ragazza, ma perché è intelligente, spontanea”, ha dichiarato, evidenziando la capacità della showgirl di conquistare il pubblico grazie a una presenza fresca e naturale. Scotti, che da anni rappresenta uno dei volti simbolo della televisione italiana, ha poi aggiunto un dettaglio che spiega il segreto del loro affiatamento in studio: “Sa improvvisare come pochi e tra noi si è costruito un gioco di ruoli che diverte il pubblico”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it