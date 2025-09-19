Io come un bambino di Gaza | le parole shock del figlio di Totò Riina in un podcast
Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss mafioso Totò Riina, ha rilasciato un’intervista al podcast “Lo Sperone”, generando polemiche e sgomento per le sue dichiarazioni. Tra le affermazioni più controverse, quella secondo cui suo padre non avrebbe ordinato l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. “ Mio padre non ha ordinato l’omicidio Di Matteo – ha dichiarato Riina junior, aggiungendo che Giovanni Falcone, al momento della sua morte – non dava più fastidio alla mafia o a Totò Riina, ma ad altri dietro le quinte “. Uno dei momenti più controversi è stato quello in cui si si è paragonato ai bambini di Gaza, affermando di aver vissuto come fosse “ in perenne emergenza “. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Gaza, raid Idf sulla Striscia, bambino trema impaurito in tenda medica, piccola piange tra le braccia della madre sotto le bombe israeliane - VIDEO
Gaza, Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq ridotto a pelle e ossa causa carestia: ha 1 anno e mezzo e pesa 6kg, come un bambino di 3 mesi
Msf: a Gaza malnutrito un bambino su 4
Totò Riina, l'intervista delirante al figlio: «Io come i bambini di Gaza, mio padre un uomo con la "U" maiuscola. Non ordinò l'omicidio di Falcone» - Giuseppe Salvatore Riina, conosciuto come Salvuccio, figlio del boss Totò Riina, torna al centro delle cronache con un’intervista rilasciata ... Lo riporta msn.com
Poesie e parole per le madri di Gaza - Giovedì 18 settembre Fondazione Arché organizza a Milano una serata di solidarietà con Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese della Lombardia, e la lettura di poesie di autori e autrici ... Da vita.it