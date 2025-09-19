Io come un bambino di Gaza | le parole shock del figlio di Totò Riina in un podcast

Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss mafioso Totò Riina, ha rilasciato un’intervista al podcast “Lo Sperone”, generando polemiche e sgomento per le sue dichiarazioni. Tra le affermazioni più controverse, quella secondo cui suo padre non avrebbe ordinato l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. “ Mio padre non ha ordinato l’omicidio Di Matteo – ha dichiarato Riina junior, aggiungendo che Giovanni Falcone, al momento della sua morte – non dava più fastidio alla mafia o a Totò Riina, ma ad altri dietro le quinte “. Uno dei momenti più controversi è stato quello in cui si si è paragonato ai bambini di Gaza, affermando di aver vissuto come fosse “ in perenne emergenza “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

