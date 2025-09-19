Io candidato alla Regione? La risposta dell' ex ministro Sangiuliano
Sangiuliano si affida all'ironia per dribblare le domande dei giornalisti che, all'esterno del Duomo di Napoli, gli chiedono se possa essere lui il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. L'ex ministro della Cultura, oggi corrispondente Rai da Parigi, è arrivato nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: candidato - regione
La Regione Marche ha un quinto candidato alla sua presidenza, è Francesco Gerardi di Forza del Popolo
Incontro De Luca-Schlein, sì a Roberto Fico candidato regione Campania di PD e M5s, ma il governatore: "Si segua il mio programma"
Pd, indagato Matteo Ricci. Il candidato alla Regione Marche coinvolto nell'inchiesta “Affidopoli”
VERSO LE REGIONALI Lucera, Forza Italia presenta il candidato alla Regione Antonio Buonavitacola Vai su Facebook
Umberto Mazzantini candidato in Regione Toscana, per far cambiare passo e politiche Per molti anni firma di greenreport, Mazzantini è oggi candidato alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra - X Vai su X
Io candidato alla Regione? La risposta dell'ex ministro Sangiuliano; Elezioni Regionali in Toscana, la foto della candidata Antonella Bundu in cui offre una banana ai razzisti; Regionali, Marcato alla Lega: «Io ci sono, il miglior candidato possibile. Aspetto una risposta».
"Io candidato alla Regione?" la risposta dell'ex ministro Sangiuliano - Giunto a Napoli per la celebrazione di San Gennaro, ha commentato le voci di un suo impegno per il centro- Secondo napolitoday.it
Regionali, De Luca: “Io candidato in consiglio? Meglio non togliere sorpresa a elettori” - Il governatore uscente in un'intervista a Rete 4 parla della possibilità di presentarsi alle elezioni ... Lo riporta napolitoday.it