Io candidato alla Regione? La risposta dell' ex ministro Sangiuliano

Napolitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sangiuliano si affida all'ironia per dribblare le domande dei giornalisti che, all'esterno del Duomo di Napoli, gli chiedono se possa essere lui il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. L'ex ministro della Cultura, oggi corrispondente Rai da Parigi, è arrivato nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: candidato - regione

La Regione Marche ha un quinto candidato alla sua presidenza, è Francesco Gerardi di Forza del Popolo

Incontro De Luca-Schlein, sì a Roberto Fico candidato regione Campania di PD e M5s, ma il governatore: "Si segua il mio programma"

Pd, indagato Matteo Ricci. Il candidato alla Regione Marche coinvolto nell'inchiesta “Affidopoli”

Io candidato alla Regione? La risposta dell'ex ministro Sangiuliano; Elezioni Regionali in Toscana, la foto della candidata Antonella Bundu in cui offre una banana ai razzisti; Regionali, Marcato alla Lega: «Io ci sono, il miglior candidato possibile. Aspetto una risposta».

io candidato regione risposta"Io candidato alla Regione?" la risposta dell'ex ministro Sangiuliano - Giunto a Napoli per la celebrazione di San Gennaro, ha commentato le voci di un suo impegno per il centro- Secondo napolitoday.it

Regionali, De Luca: “Io candidato in consiglio? Meglio non togliere sorpresa a elettori” - Il governatore uscente in un'intervista a Rete 4 parla della possibilità di presentarsi alle elezioni ... Lo riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Io Candidato Regione Risposta