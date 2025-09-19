Inzaghi pesca i jolly dalla panchina il Palermo prova la fuga | battuto il Bari 2-0
Con uno straordinario guizzo di Jeremy Le Douaron e la rete nel finale di Claudio Gomes il Palermo di Pippo Inzaghi batte 2-0 il Bari al Barbera, al termine di una gara piuttosto complicata: tantissime le occasioni create dai padroni di casa sino alla rete del vantaggio del francese, giunta al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: inzaghi - pesca
Inzaghi pesca dalla Primavera per Venezia Inter 4 i giovani aggregati alla Prima Squadra: ecco chi sono Vai su Facebook
Inzaghi pesca i jolly dalla panchina, il Palermo prova la fuga: battuto il Bari 2-0; Mondiale per Club, capolavoro Inzaghi: il suo Al Hilal elimina il Manchester City; Inter-Udinese, le pagelle - Sommer eroe inaspettato, Frattesi rispetta la profezia. Correa molle.
Pippo Inzaghi prima di Palermo - Bari: «Noi siamo carichi ma i biancorossi sono forti» - Questo il grido di battaglia di Inzaghi per dare la carica al suo Palermo alla vigilia della sfida ai Galletti di questa sera. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Una Galassia per Pippo Inzaghi - Al cospetto di un campione universale in campo e in panchina, chissà che emozioni questa volta avvertirà Pippo Inzaghi, che da calciatore non si sarebbe certamente sottratto a un confronto alla pari ... Si legge su corrieredellosport.it