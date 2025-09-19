Inzaghi che beffa per il suo Al Hilal! L’ex Inter rimontato da 0-3 a 3-3 dall’Al Ahli in appena 12 minuti

: ecco com’è andata la partita. Sembrava tutto fatto per l’ Al Hilal di Simone Inzaghi. La squadra saudita stava disputando una partita che, fino a un certo punto, sembrava sotto controllo. Contro l’ Al Ahli, l’ Al Hilal aveva costruito un vantaggio apparentemente sicuro: 0-3 sul tabellone, una gara che sembrava ormai in ghiaccio e tre punti praticamente in tasca. Le reti di Theo Hernandez e la doppietta di Malcom, con ancora 12 minuti di gioco, facevano presagire una serata da incorniciare per l’ex tecnico dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

