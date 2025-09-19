Investito a Stezzano | individuato il malvivente in fuga
LE INDAGINI. Alcuni testimoni avevano inizialmente riferito di un complice in auto. Invece ha agito da solo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Tenta di fermare un truffatore, ma viene investito dall'auto guidata dallo stesso malvivente. È accaduto a un uomo di 55 anni, cliente di un supermercato di Stezzano, in provincia di Bergamo, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni
Un uomo di 55 anni in gravi condizioni in ospedale a Bergamo, dopo essere stato investito da un truffatore che ieri sera, a Stezzano, era fuggito da un supermercato. Un gesto di coraggio che ora potrebbe avere conseguenze molto serie
