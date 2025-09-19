Investita sulla strada nel bosco Muore anziana di 79 anni Era un medico in pensione
Non ce l’ha fatta l’anziana investita a Tradate nella serata di mercoledì: la donna, Livia Baiocchi, medico in pensione di 79 anni, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale a Saronno per le gravi ferite riportate. L’allarme era scattato intorno alle 20. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana, residente a Venegono Superiore, camminava lungo via Castelnuovo, strada che attraversa l’area boschiva, quando è stata investita accidentalmente da un’auto, alla cui guida era una giovane di 31 anni. Al momento dell’accaduto le condizioni erano di scarsa visibilità, per l’orario ormai serale e l’assenza di illuminazione in quel tratto: l’automobilista potrebbe non essersi accorta della presenza dell’anziana sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
