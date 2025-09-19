Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Aumenta il prezzo delle sigarette: l’ipotesi di un piano triennale di rincari ilfattoquotidiano.it
Elettronica, cosmetici e altro non a norma: maxi sequestro anteprima24.it
Caccia al tesoro in 13 borghi dell'Emilia Romagna: programma e come iscriversi ilrestodelcarlino.it
Carpenedolo inaugura il primo centro residenziale italiano per la Sla sbircialanotizia.it
Mister Sereno: un percorso musicale tra rap, rock e sperimentazione lopinionista.it
Truffatrici in fuga sulla E45 con 45mila euro in oro e denaro: arrestate dopo 30 chilometri di inseguimento
I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno recuperato gioielli in oro del valore di circa ... ► perugiatoday.it
Lautaro Inter, il capitano nerazzurro mette nel mirino un nuovo record per la gara contro il Sassuolo. Ecco quale
di RedazioneLautaro Inter, il capitano nerazzurro a un passo da un traguardo storico: con un gol con... ► internews24.com
Balneazione di nuovo consentita in quattro spiagge: firmata la revoca dei divieti
Il Comune ha deciso di revocare il divieto temporaneo di balneazione in quattro punti del litorale... ► genovatoday.it
Incidente stradale, autotreno si ribalta: traffico bloccato
Un incidente stradale autonomo si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 19 settem... ► ternitoday.it
Incredibile Dallavalle: è argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica
Impresa di Andrea Dallavalle, che grazie all’ultimo salto nella finale del triplo ha conquistato l’... ► ilfattoquotidiano.it
Eroi e cattivi dc che meritano un film da soli nel dcu
Il panorama dei personaggi dell’universo DC si espande continuamente, con molte figure che potrebbe... ► jumptheshark.it
Morte Maurizio Rebuzzini, il figlio: “Quelli sul collo non sono segni di strangolamento”
Dopo la morte del critico di fotografia Maurizio Rebuzzini, parla a Fanpage.it il figlio Filippo, c... ► fanpage.it
Tutti gli italiani che hanno vinto il Nobel
Il Premio Nobel rappresenta l’eccellenza nel mondo scientifico, letterario e umanitario, un riconos... ► lettera43.it
Fiorentina Como, i provvedimenti di viabilità
Firenze, 19 settembre 2025 - Domenica 21 settembre alle 18 per il campionato di serie A lo stadio F... ► lanazione.it
Giallo a Latina: donna trovata morta in casa in una pozza sangue
AGI - Giallo a Latina: una donna italiana di 63 anni è stata trovata morta in una pozza di sangue n... ► agi.it
Vlahovic Juve, Tudor svela il segreto dietro al cambiamento del serbo: ecco cosa è successo in queste settimane e su cosa ha lavorato l’attaccante per tornare bomber
di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, Tudor svela il segreto dietro al cambiamento del serbo: tu... ► juventusnews24.com
A Telese Forza Italia presenta Pantheon e nuovo manifesto della libertà
Roma, 19 set. (askanews) – La festa nazionale di Forza Italia a Telese Terme “sarà tutta dedicata... ► ildenaro.it
Morte Charlie Kirk, “zio del presunto killer Tyler Robinson collaborò con battaglione Azov, nazisti ucraini coinvolti anche in attentato a Trump”
Mike Robinson, presentato come lo zio di Tyler Robinson, ossia il presunto killer di Charlie Kirk”... ► ilgiornaleditalia.it
I Jalisse non si arrendono: pronto il brano per Sanremo 2026
Se per caso qualcuno temeva che i Jalisse avessero deciso di rinunciare al Festival di Sanremo, dop... ► davidemaggio.it
Meteo, weekend di sole ma è in arrivo una perturbazione atlantica
Un campo di alta pressione domina tra Mediterraneo ed Europa, con il meteo che garantirà un weekend... ► lidentita.it
Juventus, Tudor: "Di Gregorio è un grande portiere. Come stanno Conceicao, Zhegrova e Bremer"
2025-09-19 12:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia... ► justcalcio.com
Paolo Fox Oroscopo di domani, Sabato 20 Settembre 2025
Paolo Fox Oroscopo di Sabato 20 Settembre 2025: Le previsioni del noto astrologo ti guidano segno p... ► webmagazine24.it
Ruba caffè al supermercato, poi la polizia scopre che era ricercato: arrestato
Si stava allontanando senza pagare, il 50enne genovese fermato prima dalla vigilanza del supermerc... ► genovatoday.it
Castelli Aperti festeggia 30 anni: in Piemonte le dimore storiche aprono le porte domenica 21 settembre
Domenica 21 settembre, l'iniziativa Castelli Aperti celebra il suo trentesimo anniversario, offren... ► torinotoday.it
Marco Ferdico ai pm: «Cocaina, debiti e una rapina da 120mila €». Così si arrivò al delitto Boiocchi
Milano, retroscena sulla Curva Nord: droga, una rapina da 120mila euro e la decisione di eliminare l... ► affaritaliani.it
Giubileo 2025, papa Leone istituirà nuovi catechisti durante la Messa a San Pietro
Saranno in migliaia in arrivo da ogni parte del mondo. C’è già fermento nelle diocesi per l’appunt... ► romatoday.it
RAI1: INSEGNO STRAVINCE E SI ALLUNGA, STOP ALLE REPLICHE, ESTATE 2026 TUTTO ACCESO
La concorrenza è fondamentale e Rai1 si era adagiato sugli allori, tra eccesso di repliche, format... ► bubinoblog
All'Accademia Albertina di Torino il World Press Photo: la mostra che racconta il mondo in 144 scatti
Torna a Torino il World Press Photo: la mostra che racconta il mondo in 144 scatti World Press Pho... ► torinotoday.it
Alzheimer, “Panchine della Speranza” arrivano anche in Trentino
Tutto pronto per l’inaugurazione del progetto “Panchine della Speranza” che, in occasione del Mese... ► trentotoday.it
Tragico incendio a Milano: muore in casa la 59enne Giovanna Modugno, grave la cagnolina
Le fiamme e l’allarme dei vicini Mattinata di paura a Milano, nella periferia Ovest, dove venerd... ► notizieaudaci.it
Grido d'allarme dei lavoratori delle logistica da Grugliasco: "Furgoni senza benzina dopo i sequestri, consegne a rischio"
Dopo i sequestri per le irregolarità nel settore della logistica documentate dalla Procura di Tori... ► torinotoday.it
Oktoberfest 2025, birra a 15,80 euro e bistecche da 229. L’acqua carissima: i nuovi prezzi poco popolari dell’evento di Monaco
Costa caro il divertimento all’Oktoberfest. La prossima edizione della festa tradizionale bavarese... ► open.online
Ai tassisti i soldi per le licenze dei nuovi taxi: in arrivo i bonifici per i ristori
Niente credito d’imposta: il ristoro arriverà direttamente tramite bonifico. Parliamo dei soldi ra... ► romatoday.it
Intelligenza artificiale, ecco cosa cambia su Deepfake e diritto d'autore
Il Senato ha approvato in via definitiva la legge quadro sull'Intelligenza artificiale con il voto f... ► gazzettadelsud.it
Separazione delle carriere: si va al referendum. Quando si vota, come funziona e come sono andati gli altri
A breve gli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale in materia giusti... ► today.it
Il 'Popolo della famiglia' di Capitanata punta sull'agente di commercio Marco Laccetti
Marco Laccetti, 3gente di commercio 36enne e padre di quattro figli, è stato nominato coordinatore... ► foggiatoday.it
Corteo per Gaza: "In cinquemila in piazza", lunedì il secondo sciopero
Sono cinquemila, secondo le prime stime della Cgil, le persone scese in piazza a Genova oggi, vene... ► genovatoday.it
La forza di una donna Anticipazioni 20 settembre 2025: Sirin fa una "proposta indecente" a Sarp...
Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 20 settembre 2025 su Canale ... ► comingsoon.it
Il Centro Commerciale Porte di Moncalieri si rifà il look e festeggia con Ermal Meta e Claudio Lauretta
Il Centro Commerciale Porte di Moncalieri si presenta al pubblico con un look completamente rinnov... ► torinotoday.it
Medio Ponente, bandiera palestinese sul Municipio e Fratelli d'Italia insorge: "Propaganda ideologica"
Come già successo nel Municipio Centro Ovest, anche nel Medio Ponente si alzano voci contrarie all... ► genovatoday.it
Morte di Andrea Prospero, il 18enne chiede il patteggiamento
Due anni e mezzo di reclusione da scontare ai domiciliari. È la richiesta di patteggiamento avanza... ► perugiatoday.it
Film comici con finali sorprendenti e inaspettati
Le commedie sono film pensati principalmente per suscitare il sorriso e l’intrattenimento, ma molte... ► jumptheshark.it
Napoli Pisa, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. I partenopei vogli... ► sport.periodicodaily
Btp Valore ottobre 2025: tassi, durata, cedole. Cosa c’è da sapere
Roma, 19 settembre 2025 – Dal 20 al 24 ottobre i piccoli risparmiatori italiani avranno una nuova o... ► quotidiano.net
L’Italia si scopre terra di saltatori: Dallavalle argento nel triplo dopo Floriani oro nel lungo
L’Italia si scopre terra di saltatori: Dallavalle argento nel triplo dopo Floriani oro nel lungo. T... ► ilnapolista.it
Medagliere Mondiali atletica 2025: USA in fuga, Italia in lotta per la top10
I Mondiali 2025 di atletica si disputano a Tokyo al 13 al 21 settembre. La capitale del Giappone os... ► oasport.it
La Difesa potrà assumere hacker per attacchi cyber. Il disegno di legge in arrivo: “In guerra e in pace”
“Non ci sono acquisti più o meno necessari, sono paralleli. La difesa è terrestre, cyber, navale, a... ► ilfattoquotidiano.it
L’assessore Nicolò dona il sangue al San Martino e lancia un appello ai cittadini
Venerdì 19 settembre l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, ha donato il sangue al cent... ► genovatoday.it
Mondiali di atletica a Tokyo, in corso la finale del salto triplo: Dallavalle 4° con 17.25, Diaz sesto | La diretta
Dopo l'impresa d'oro di Furlani nel salto in lungo, la sabbia accoglie i triplisti Diaz e Dallava... ► corriere.it
Internazionali di Sicilia e Coppa degli Assi, s’intensificano i lavori al campo ostacoli La Favorita
A una settimana dall’apertura ufficiale – venerdì 26 - del primo dei due concorsi internazionali d... ► palermotoday.it
Hacker per difesa e attacco. Cosa prevede il nuovo ddl della maggioranza
La cybersicurezza entra ufficialmente nell’agenda politica italiana come possibile divisione intern... ► formiche.net
Ring Intercom di Amazon: applica il coupon per pagarlo a metà prezzo
Trasforma il citofono in un sistema intelligente con Ring Intercom di Amazon. Facile da installare,... ► dday.it
Covid ancora in aumento, 3.692 casi in 7 giorni e 21 decessi: Campania al secondo posto
Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa settimana sono arrivati a 3.692 i casi di Covid in Italia... ► anteprima24.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 19 09 2025 ore 15:25
Astral infomobilità un cordiale Buon pomeriggio dalla redazione di Astral infomobilità un servizio ... ► romadailynews.it
Scontro frontale tra due moto, l'equivoco nell'identificazione dei due giovani
E' Jacopo Gambini, 17 anni, residente a San Giuliano Terme, la vittima del terribile incidente che... ► pisatoday.it
Juventus Women, Braghin commenta il sorteggio della League Phase: «Otto anni fa avevamo giocato solo alcune partite, oggi siamo ottavi nel ranking. Non so dove arriveremo ma…»
di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Braghin commenta il sorteggio della League Phase: tutte l... ► juventusnews24.com
Mo: ministero Salute Gaza, '33 palestinesi uccisi oggi, 4 morti per fame'
Gaza, 19 set. (Adnkronos) - Almeno 33 palestinesi sono stati uccisi e 146 feriti negli attacchi isra... ► iltempo.it
Porta a Lucca: al via la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati
Dopo Pratale e Gagno, parte anche nel quartiere di Porta a Lucca Ovest la sperimentazione per misu... ► pisatoday.it
Mondiali di atletica a Tokyo, in corso la finale del salto triplo: Dallavalle medaglia d'argento | La diretta
Dopo l'impresa d'oro di Furlani nel salto in lungo, la sabbia accoglie i triplisti Diaz e Dallava... ► corriere.it
Diverse strade della Zisa invase dalle erbacce
Marciapiedi impraticabili e mancato diserbo in diverse strade della Zisa, in particolare via Liber... ► palermotoday.it
Cremonese Parma (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
La Cremonese non ha intenzione di fermarsi dopo l’ottimo inizio di stagione in Serie A e ospita il ... ► infobetting.com
Il segreto del successo di The Bourne Legacy: perché sta conquistando lo streaming 13 anni dopo
A volte, i film di culto nascono nei luoghi più inaspettati. Non parliamo di capolavori, ma di pell... ► screenworld.it
Usa Cina, telefonata Trump Xi: i due leader a confronto su TikTok
Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente Usa Donald Trump hanno avuto un colloquio telefonic... ► lapresse.it
Sciopero nazionale per Gaza. Cgil: “Un corteo contro il genocidio del popolo palestinese”
Si sta svolgendo oggi, venerdì 19 settembre, la prima giornata di sciopero generale contro l’invas... ► trentotoday.it
Attack on titan annuncia nuova collaborazione manga per uomini
Il celebre franchise di Attack on Titan, nonostante abbia concluso la sua saga nel 2021 con la fine... ► jumptheshark.it
Milan, bomba Allegri: svelato l’obiettivo dei rossoneri | PM News
Il nostro inviato Stefano Bressi commenta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di U... ► pianetamilan.it
Disney disposta a riportare in onda Jimmy Kimmel: “A patto che abbassi i toni”
(Adnkronos) – La sospensione improvvisa del 'Jimmy Kimmel Live!' da parte di Abc non è stata una de... ► webmagazine24.it