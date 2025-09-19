Intesa M5s-Pd la bandiera palestinese svetta sul Campidoglio La comunità ebraica | Un colpo al cuore

La bandiera della Palestina svetta sul Campidoglio, la sede del municipio di Roma e tra i luoghi più iconici della Capitale. A issarla sono stati i consiglieri di Pd, M5S, Avs, Sinistra Civica Ecologista dopo l'approvazione di una mozione in cui trovano spazio anche il supporto alla Flotilla e la. 🔗 Leggi su Today.it