Intesa M5s-Pd la bandiera palestinese svetta sul Campidoglio La comunità ebraica | Un colpo al cuore
La bandiera della Palestina svetta sul Campidoglio, la sede del municipio di Roma e tra i luoghi più iconici della Capitale. A issarla sono stati i consiglieri di Pd, M5S, Avs, Sinistra Civica Ecologista dopo l'approvazione di una mozione in cui trovano spazio anche il supporto alla Flotilla e la. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: intesa - bandiera
DISTRETTO DEL COMMERCIO: INSTALLATE LE PRIME INSEGNE A BANDIERA È partita in questi giorni l'installazione delle insegne a bandiera per gli esercizi commerciali locali aderenti al Distretto Urbano del Commercio di San Mauro Torinese. Il progetto Vai su Facebook
Intesa Ue-Usa sui dazi: dettagli e implicazioni del 15% anche su auto, farmaci e chip. Vino fuori dal patto https://ilsole24ore.com/art/ue-intesa-usa-dichiarazione-dazi-15percento-auto-AHqGtTGC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source - X Vai su X
Intesa M5s-Pd, la bandiera palestinese svetta sul Campidoglio. La comunità ebraica: Un colpo al cuore; Pd e M5S riuniti nel nome di Gaza: sventola la bandiera della Palestina in Campidoglio; Elezioni Regionali, Valenti sull'intesa Pd-M5S: Accordo necessario, anche se non condivido tutti i punti.
Pd e M5S riuniti nel nome di Gaza: sventola la bandiera della Palestina in Campidoglio - Si chiede inoltre a Gualtieri di far interrompere ogni rapporto tra Acea e Mekorot, azienda israeli ... Lo riporta romatoday.it
Bandiera palestinese in Campidoglio, il Pd si astiene sulla mozione del M5S. Baglio: «Ne faremo una nuova ed esporremo il vessillo» - Bocciata la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, la consigliera dem Valeria Baglio: «Era di maggio scorso non teneva in considerazione l'attuale crisi umanitaria, domani voteremo mozione nuova i ... Riporta roma.corriere.it