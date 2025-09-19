Internazionali di Sicilia e Coppa degli Assi s’intensificano i lavori al campo ostacoli La Favorita

A una settimana dall’apertura ufficiale – venerdì 26 - del primo dei due concorsi internazionali di equitazione, s’intensificano i lavori al campo ostacoli “La Favorita” teatro dei sette giorni complessivi di gare che si concluderanno domenica 5 ottobre con il Gran Prix che assegnerà la 40° Coppa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Internazionali di Sicilia e Coppa degli Assi, s’intensificano i lavori al campo ostacoli La Favorita; Coppa degli Assi: il 2025 è già cominciato con Italian Champions Tour; Internazionali di Sicilia e Coppa degli Assi 2024 a Palermo. Amata: Eventi sportivi internazionali come attrazione e promozione turistica.

Equitazione: Coppa degli Assi, trionfa il catanese Quondam - Davanti a circa cinquemila spettatori, al campo ostacoli La Favorita di Palermo, Gianluca Quondam Gregorio, cavaliere catanese della nazionale italiana, ha vinto l'edizione numero 39 della Coppa degli ... Lo riporta ansa.it

Equitazione, Quondam Gregorio vince il grand prix "Coppa degli Assi" - Gianluca Quondam Gregorio, cavaliere catanese della nazionale italiana, con un lungo e qualificato curriculum sportivo, ha iscritto il proprio nome nell'albo d'oro della Coppa ... notizie.tiscali.it scrive