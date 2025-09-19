Inter Women prosegue il cammino in Women’s Europa Cup | il sorteggio dell’urna di Nyon

Forzainter.eu | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione sta entrando nel vivo e l’Inter Women si prepara ad affrontare un lungo percorso in Women’s Europa Cup. Con la vittoria contro l’Hibernian, la squadra di mister Piovani ha dovuto attendere il sorteggio dellurna di Nyon per comprendere come proseguirà il percorso tra i campi europei. Nel secondo turno di qualificazione la squadra nerazzurra dovrà affrontare il KFF Vllaznia nella doppia sfida tra andata e ritorno che decreterà chi potrà prendere parte nella neo competizione. Il match dovrebbe giocarsi al Konami Football Centre tra il 7 e l’8 ottobre, mentre la trasferta si giocherà la settimana successiva, tra il 15 e il 16, in attesa dell’ufficialità del calendario. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter women prosegue il cammino in women8217s europa cup il sorteggio dell8217urna di nyon

© Forzainter.eu - Inter Women, prosegue il cammino in Women’s Europa Cup: il sorteggio dell’urna di Nyon

In questa notizia si parla di: inter - women

Bowen: «Rinnovo Inter Women? Mai dubbi! Ora a caccia di trofei»

Csiszar dal ritiro dell’Inter Women: «Tanto motivate. Vogliamo vincere insieme!»

Inter Women, fatta per Vilhjálmsdóttir dal Bayern Monaco: le cifre e i dettagli del super colpo – ESCLUSIVA

Prosegue il cammino europeo dell’Inter Women: poker contro il Valur; W Europa Cup. L'Inter nel primo turno di qualificazione, sfiderà l'Hibernian; Piovani: Le motivazioni fanno la differenza, siamo felici di andare avanti.

inter women prosegue camminoL'Inter Women passa il turno: sconfitto 1-0 l'Hibernian in Women's Europa Cup - 1 in casa, ipotecando di fatto la qualificazione, le nerazzurre. tuttomercatoweb.com scrive

Sorteggio Europa Cup – Inter Women affronterà l’Hibernian: ecco date e orari - La squadra di Piovani affronterà l'Hibernian FC Women nella doppia sfida per accedere all'Europa Cup: i dettagli ... Da fcinter1908.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Women Prosegue Cammino