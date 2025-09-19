Inter Women prosegue il cammino in Women’s Europa Cup | il sorteggio dell’urna di Nyon
La stagione sta entrando nel vivo e l’Inter Women si prepara ad affrontare un lungo percorso in Women’s Europa Cup. Con la vittoria contro l’Hibernian, la squadra di mister Piovani ha dovuto attendere il sorteggio dell’urna di Nyon per comprendere come proseguirà il percorso tra i campi europei. Nel secondo turno di qualificazione la squadra nerazzurra dovrà affrontare il KFF Vllaznia nella doppia sfida tra andata e ritorno che decreterà chi potrà prendere parte nella neo competizione. Il match dovrebbe giocarsi al Konami Football Centre tra il 7 e l’8 ottobre, mentre la trasferta si giocherà la settimana successiva, tra il 15 e il 16, in attesa dell’ufficialità del calendario. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - women
Bowen: «Rinnovo Inter Women? Mai dubbi! Ora a caccia di trofei»
Csiszar dal ritiro dell’Inter Women: «Tanto motivate. Vogliamo vincere insieme!»
Inter Women, fatta per Vilhjálmsdóttir dal Bayern Monaco: le cifre e i dettagli del super colpo – ESCLUSIVA
Il sigillo del passaggio turno #ForzaInter #InterWomen #UWEC #HibernianInter - X Vai su X
Il Como Women espugna il campo dell'Inter Women e chiude il girone di Serie A Women's Cup con 4 punti. Decisiva Alisha Lehmann al 78' Vai su Facebook
Prosegue il cammino europeo dell’Inter Women: poker contro il Valur; W Europa Cup. L'Inter nel primo turno di qualificazione, sfiderà l'Hibernian; Piovani: Le motivazioni fanno la differenza, siamo felici di andare avanti.
L'Inter Women passa il turno: sconfitto 1-0 l'Hibernian in Women's Europa Cup - 1 in casa, ipotecando di fatto la qualificazione, le nerazzurre. tuttomercatoweb.com scrive
Sorteggio Europa Cup – Inter Women affronterà l’Hibernian: ecco date e orari - La squadra di Piovani affronterà l'Hibernian FC Women nella doppia sfida per accedere all'Europa Cup: i dettagli ... Da fcinter1908.it