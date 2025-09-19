La stagione sta entrando nel vivo e l’Inter Women si prepara ad affrontare un lungo percorso in Women’s Europa Cup. Con la vittoria contro l’Hibernian, la squadra di mister Piovani ha dovuto attendere il sorteggio dell’urna di Nyon per comprendere come proseguirà il percorso tra i campi europei. Nel secondo turno di qualificazione la squadra nerazzurra dovrà affrontare il KFF Vllaznia nella doppia sfida tra andata e ritorno che decreterà chi potrà prendere parte nella neo competizione. Il match dovrebbe giocarsi al Konami Football Centre tra il 7 e l’8 ottobre, mentre la trasferta si giocherà la settimana successiva, tra il 15 e il 16, in attesa dell’ufficialità del calendario. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter Women, prosegue il cammino in Women’s Europa Cup: il sorteggio dell’urna di Nyon