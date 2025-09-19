Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi, sebbene gli emiliani siano rinfrancati dall’ultimo risultato positivo. Inter vs Sassuolo si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. INTER VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri erano partiti bene con la cinquina rifilata al Torino, poi sono arrivate due sconfitte consecutive contro l’Udinese in casa e la Juventus in trasferta. Ecco perchè c’è ora da rimettere le cose a posto e ritornare prontamente in lotta per il titolo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Inter vs Sassuolo, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla