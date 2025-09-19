Inter UFFICIALE | rinnovati i contratti di Kamate Zuberek e Maye
Tempo di rinnovi in casa Inter, in particolar modo nel settore giovanile e nell’Inter U23 che quest’anno ha preso il via. Nella giornata odierna, la società nerazzurra ha deciso di ufficializzare un tris di prolungamenti di contratto ai giovani Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek, tre perle e futuro della Beneamata. Yvan Maye, classe 2005, ha rinnovato il suo contratto dopo aver totalizzato già quattro presenze in questa stagione ed elemento importante per la difesa di Stefano Vecchi. Kamate e Zuberek, invece, hanno già vissuto diverse esperienze in Serie C e in Serie B; in particolar modo, l’ivoriano si è già reso protagonista di un gol e 5 presenze in Coppa Italia di Serie C ed è reduce da esperienze importanti con il Modena e AVS Futebol. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - ufficiale
Inter, ufficiale un rinnovo tra i pali fino al 2026: il comunicato del club
Calciomercato Inter LIVE: l’Aston Villa su Bisseck, iniziati i contatti per Calhanoglu al Galatasaray, ufficiale l’arrivo di Bonny!
UFFICIALE – Inter Primavera e settore giovanile: scelti tutti gli allenatori
Ajax-Inter, ecco la spiegazione ufficiale dell’UEFA sul rigore revocato a Thuram Vai su Facebook
#Juve, la formazione ufficiale contro l'#Inter: #Tudor con la carta a sorpresa https://tinyurl.com/3ryvmmp6 - X Vai su X
Inter, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori | News IT; Ufficiale il prolungamento dei contratti di Cocchi e Bovo; UFFICIALE – Inter, rinnovo di contratto per Cocchi e Bovo: l’annuncio.
UFFICIALE – Inter, annunciati i rinnovi di Kamate, Zuberek e Maye: la nota del club - L'Inter ha annunciato il prolungamento di contratto di tre elementi del settore giovanile, impegnati anche con l'Under 23 in questa stagione ... msn.com scrive
Inter U23, rinnovi di contratto pluriennali per Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek - Ecco la nota del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale. Si legge su tuttomercatoweb.com