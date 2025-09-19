Inter UFFICIALE | rinnovati i contratti di Kamate Zuberek e Maye

Tempo di rinnovi in casa Inter, in particolar modo nel settore giovanile e nell’Inter U23 che quest’anno ha preso il via. Nella giornata odierna, la società nerazzurra ha deciso di ufficializzare un tris di prolungamenti di contratto ai giovani Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek, tre perle e futuro della Beneamata. Yvan Maye, classe 2005, ha rinnovato il suo contratto dopo aver totalizzato già quattro presenze in questa stagione ed elemento importante per la difesa di Stefano Vecchi. Kamate e Zuberek, invece, hanno già vissuto diverse esperienze in Serie C e in Serie B; in particolar modo, l’ivoriano si è già reso protagonista di un gol e 5 presenze in Coppa Italia di Serie C ed è reduce da esperienze importanti con il Modena e AVS Futebol. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

