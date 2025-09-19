Inter-Slavia Praga biglietti in vendita a partire da 10€ | come acquistare

Inter-Slavia Praga biglietti. Inter-Slavia Praga sarà la prima sfida a San Siro in questa nuova Champions League, la seconda perché arriva dopo la vittoria in trasferta di Amsterdam contro l’Ajax. La gara è in programma il 30 settembre alle ore 21 al Meazza. Per l’occasione, come sempre capitato in Europa, San Siro sarà certamente gremito e si viaggerà verso il tutto esaurito. Inter-Slavia Praga biglietti: le info. La vendita dei biglietti per Inter-Slavia Praga è partita lo scorso 4 settembre con ticket a partire da 10€ per un terzo verde. Qui il link per acquistare i biglietti La novità di quest’anno sono le tre tipologie di ticket: base, plus e hospitality. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it