Inter sindaco Sala | Milano deve avere uno stadio di 70.000 posti passo necessario per la crescita e lo sviluppo della città

Il tema legato alla costruzione di un nuovo stadio a Milano rimane di dominio pubblico in casa Inter e Milan. A tal proposito, il sindaco della città meneghina, Giuseppe Sala, durante la sua partecipazione al festival di Open a Parma, si è espresso così: “ Milano ha bisogno di uno stadio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, sindaco Sala: “Milano deve avere uno stadio di 70.000 posti, passo necessario per la crescita e lo sviluppo della città”

In questa notizia si parla di: inter - sindaco

Inter, Milan e sindaco: due ore e mezza di incontro per lo stadio. Scaroni: "Lavoriamo"

San Siro Inter, il sindaco Sala vuole stringere i tempi: «Deciso ad andare avanti senza tentennamenti!»

San Siro Inter, parla il sindaco Sala: «Bisogna sempre rispettare la deadline del 10 novembre e quindi i tempi ci sono ancora»

Ancora problematiche per il progetto del nuovo San Siro? Le parole del sindaco di San Donato sui programmi di Inter e Milan Vai su Facebook

Squeri (sindaco San Donato): "Nuovo #SanSiro, per #Inter e #Milan non sarà un percorso facile. Rossoneri ancora interessati" - X Vai su X

Stadio San Siro, Sala: Accordo con Inter e Milan per la vendita; Sala sulla vendita dello stadio San Siro: «Accordo con Inter e Milan, domani la delibera in giunta. La Ztl? Contro chi vuole sgasare in Lamborghini»; San Siro, il sindaco Sala: “Trovato accordo con Inter e Milan per la vendita dello stadio. Ztl Montenapo? No a chi sgasa in Lamborghini.

Stadio San Siro, accordo raggiunto con Milan e Inter. Il sindaco Giuseppe Sala: delibera in giunta - Poi dovrà essere discussa nelle commissioni e infine in Aula entro fine mese ... Da milanofinanza.it

Sala: “San Siro deve diventare di proprietà di Inter e Milan. Investimento da…” - A margine del suo intervento ha parlato anche della questione stadio: " Milano ha bisogno di uno s ... Scrive msn.com