Inter senza Lautaro il dato è impressionante | cosa succede in campo in caso di assenza del capitano

Inter senza Lautaro. Anche quando Lautaro Martinez non scende in campo, l’ Inter continua a dimostrare una straordinaria capacità di imporsi sugli avversari. Lo ha confermato l’esordio europeo ad Amsterdam, dove la squadra di Cristian Chivu ha superato l’ Ajax grazie a una doppietta di Marcus Thuram. I nerazzurri hanno controllato il match senza particolari difficoltà, rischiando soltanto in un’occasione davanti a Sommer e mostrando ancora una volta la forza del gruppo. Quella contro i lancieri è stata solo l’ultima tappa di una lunga serie di risultati positivi maturati senza il contributo del capitano argentino. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

